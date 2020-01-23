23.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:52

Dünya liderleri, 5'inci Dünya Holokost Forumu'nda buluştu

Kudüs, (DHA)- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Prensi Charles, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve çok sayıda devlet ve hükümet başkanı Kudüs'te 5'inci Dünya Holokost Forumu'nda bir araya geldi. .

Törene katılanlar arasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Prensi Charles, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İtalya ve Avusturya Cumhurbaşkanları ile birlikte çok sayıda devlet ve hükümet başkanı yer aldı. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in öncülüğünde düzenlenen törenin, İsrail tarihinin en büyük siyasi toplantılarından biri olduğu belirtiliyor.

Kaynak: DHA

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