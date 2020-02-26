Dünya Kur'an okuma birincileri Ürgüp'te programa katıldı

26.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:50

Ürgüp Belediyesi tarafından üç ayların başlangıcı sebebiyle düzenlenen program, Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarında dünya birincilikleri olan imam hatiplerin katılımıyla gerçekleştirildi.



Ürgüp Sabahat Toksöz Kültür Merkezinde gerçekleştirilen üç ayları karşılama programı, küçük yaşta hafızı olan Ürgüplü Hüseyin Öz tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.



Ramazan ayının müjdeleyicisi üç ayların manevi hazzının yaşandığı günde bir arada oldukları için salonu hınca hınç dolduran hemşehrilerine teşekkür ederek selamlama konuşmasına başlayan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ; " Üç aylar günahlardan arınma sevaplarla bezenme mevsimidir. Üç aylar maneviyatın yoğunluk kazandığı dayanışma ve yardımlaşmanın en üst noktaya ulaştığı özel zamanlardır. Birlik ve beraberliğimizin daha da önem kazandığı bu müstesna zaman diliminde siz değerli misafirlerimizin Üç Aylarını tebrik ediyor, beden ve nefis terbiyesi olan oruç ayımıza ve Ramazan ayına kavuşmayı diliyor ve en önemlisi de doruk noktasında bayram sevinciyle taçlandırmasını diliyor selamlar sunuyor hepinizi Allah'a emanet ediyorum. " dedi.



"Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'da katıldı"



Ürgüp denilince içlerini bir sıcaklık bastığını ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç: "Kayserimizde elbette hizmet ediyoruz ama Ürgüp denildiğinde hiçbir zaman göz ardı edemeyiz çıkar koşar geliriz. Aynı duyguları da eminim ki Ürgüplü kardeşlerimiz, hemşehrilerimiz bizler için besliyorlar. O açıdan Ürgüp'ümüzün yeri apayrı. Elbette bu vesile ile Ramazan ayının bu müjdecisi olan üç aylar vesilesi ile davet edilince, hele hele Kuran ziyafeti var denilince İmam Hatip menşeili bir doktor olarak herhalde Belediye Başkanlığımız bir kenara ihmal edemezdik asla bu daveti geri çeviremezdik. Veren alır kıymetini de bilmeliyiz. Bulunduğumuz yerleri birilerine hava atma yeri birilerine karşı tepeden bakma yeri olarak haşa asla görmemeliyiz. İşte bizim belediyecilik anlayışında insanlığa hizmet sevdası var. Onun için milletimizle iç içeyiz, onun için Rab'bımız milletimiz bizleri seviyor bizlerde onlara layık olmaya çalışıyoruz. Böyle anlamlı bir geceyi düzenleyen çok değerli Cevval, gayretli gerçekten yüz akımız Başkanımıza ve o güzel ekibine teşekkür ediyor, inşallah başka vesileler ile birlikte olmak dua ve temennisiyle sizler iyiki varsınız sağ olun var olun Allah' emanet olun." Dedi.



Kuran-ı Kerim'i en güzel okuma yarışmalarında 2000 yılı Dünya birincisi Hacı Bayram-ı Veli Cami baş imamı Ahmet Karalı, 2010 yılı Dünya birincisi Ali Tel ve Eyüp Sultan Cami İmam Hatibi Erhan Mete'nin kıraatı ve sesleriyle okudukları Kuran-ı Kerim tilaveti binlerce katılımcı tarafından İlgiyle izlendi.



Büyük beğeni toplayan programa Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir, Nar Belediye Başkanı Süleyman Özçelik, AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Oğuz Kahraman, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.



Program, kaside - dua, katılımcılara hediyelerin takdim edilmesi ve ikramlar ile tamamlandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA