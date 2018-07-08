Dünya Kupasında Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu

Rusya'nın ev sahipliğinde devam eden 2018 FIFA Dünya Kupasında çeyrek final maçları Rusya-Hırvatistan maçıyla son buldu.

Günün ilk maçında İsveç ile karşılaşan İngiltere, 30. dakikada Harry Maguire ve 58. dakikada Dele Alli'nin attığı gollerle sahadan galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdı.

İngiltere'nin rakibi ise ev sahibi Rusya'yı eleyen Hırvatistan oldu.

FRANSA-BELÇİKA MAÇI 10 TEMMUZ'DA

Dünya Kupasında diğer bir eşleşme ise Fransa-Belçika arasında olmuştu. Finale çıkmak için zorlu bir maça çıkacak olan iki takım 10 Temmuz'da kozlarını paylaşacak.

HIRVATİSTAN-İNGİLTERE MAÇI 11 TEMMUZ'DA

Yarı finalin diğer bir maçı olan Hırvatistan-İngiltere maçı ise 11 Temmuz'da oynanacak.