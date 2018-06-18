Dünya Kupasında Mücadele Eden Suudi Arabistan'ın Uçağı Havada Alev Aldı
Suudi Arabistan Milli Takımını taşıyan uçak, havada alev aldı. Uçak, acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Dünya Kupasında korkutan bir haber geldi. Suudi Arabistan'ı Uruguay maçı için Rostov'a taşıyan uçak, havadayken kanattan alevlerin yükselmesinin ardından acil iniş yapmak zorunda kaldı.
"UÇAK TEHLİKESİZ İNDİ"
Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nu açıklamasında, "Federasyon, motordaki küçük bir teknik arızadan dolayı yaşanan problemin ardından bir sorun olmadığını belirtiyor. Uçak tehlikesiz bir şekilde indi ve kafile otele doğru yolculuğuna başladı" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (8)
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keşke düşseydı uçak bunlar Türk duşmanıCevap Yaz Yayından Kaldır
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rusya berbat bır organızasyon yurutoyrken turkıye gıbı muhtesem bır organızasyon yapabılecek ulkeye turnuva verılmıyor nedenseCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Ucuz kurtuldularCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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:)Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Kfirler az kalsın havada yanacaklarmış.Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır