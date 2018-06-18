Dünya Kupasında Mücadele Eden Suudi Arabistan'ın Uçağı Havada Alev Aldı

Suudi Arabistan Milli Takımını taşıyan uçak, havada alev aldı. Uçak, acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Dünya Kupasında korkutan bir haber geldi. Suudi ArabistanUruguay maçı için Rostov'a taşıyan uçak, havadayken kanattan alevlerin yükselmesinin ardından acil iniş yapmak zorunda kaldı.

"UÇAK TEHLİKESİZ İNDİ"

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nu açıklamasında, "Federasyon, motordaki küçük bir teknik arızadan dolayı yaşanan problemin ardından bir sorun olmadığını belirtiyor. Uçak tehlikesiz bir şekilde indi ve kafile otele doğru yolculuğuna başladı" ifadelerini kullandı.

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