Dünya Kupasında İzlanda, Nijerya ile Karşılaşıyor

Dünya Kupası D Grubunda Nijerya ile İzlanda, karşı karşıya geliyor. Resmi maçlarda ilk kez birbirlerine rakip olan takımın mücadelesi saat 18.00'de başladı.

Volgograd Arena'da oynanan karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI ANLATIM

45' İlk yarı golsüz sona erdi.

30' İlk yarının bitmesine 15 dakika kala iki takım da düşük tempoda bir oyun ortaya koyuyor.

1' Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve maç başladı.

İLK 11'LER

NİJERYA:

Uzoho; Omeruo, Ekong, Balogun, Idowu, Moses, Mikel, Ndidi, Etebo, Musa, Iheanacho.

İZLANDA:

Halldorsson, Sævarsson, Ragnar, Árnason, Magnússon, Bjarnasson, Sigurdsson, Gunnarsson, Gislason, Finnbogason, Bödvarsson.