Dünya Kupasında İzlanda, Nijerya ile Karşılaşıyor
Dünya Kupası D Grubunda Nijerya ile İzlanda karşı karşıya geliyor. Saat 18.00'de başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.
Dünya Kupası D Grubunda Nijerya ile İzlanda, karşı karşıya geliyor. Resmi maçlarda ilk kez birbirlerine rakip olan takımın mücadelesi saat 18.00'de başladı.
Volgograd Arena'da oynanan karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI ANLATIM
45' İlk yarı golsüz sona erdi.
30' İlk yarının bitmesine 15 dakika kala iki takım da düşük tempoda bir oyun ortaya koyuyor.
1' Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve maç başladı.
İLK 11'LER
NİJERYA:
Uzoho; Omeruo, Ekong, Balogun, Idowu, Moses, Mikel, Ndidi, Etebo, Musa, Iheanacho.
İZLANDA:
Halldorsson, Sævarsson, Ragnar, Árnason, Magnússon, Bjarnasson, Sigurdsson, Gunnarsson, Gislason, Finnbogason, Bödvarsson.
YORUMLAR (1)
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3 ay hiç çalışmadan para alıyorlar asgari ücretliden fazla ağlıyorlar ,şimdi bunlar neden çalışmadan para kazanıyor hayır yani tembellikten başka bişey değil gitsinler okulu temizlesinler dersleri kötü olan öğrencilere ders anlatsınlar bilgi aktarsınlar nasılsa devlet bunlara maaş ödüyor evde yan gelip yatıyorlar senelik izinleri ayrıca da var bu nedir yahu gitsinler devletin başka bi koluna yardıma neden yatarak para ödeniyor bunlaraCevap Yaz Yayından Kaldır