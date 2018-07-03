Dünya Kupasında İsviçre ile İsveç Karşılaşıyor! Canlı Anlatım

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İsveç ile İsviçre çeyrek final bileti için kozlarını paylaşıyor. Saat 17.00'de başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.

Dünya Kupasında İsviçre ile İsveç Karşılaşıyor! Canlı Anlatım

Saint Petersburg Stadında oynanan ve saat 17.00'de başlayan mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

CANLI ANLATIM

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

13' DRMIC DOKUNAMADI! Shaqiri'nin sağ kanattan açtığı ortaya Drmic yükseldi ancak dokunamadı.

12' Karşılaşmanın bu dakikaları tipik bir orta saha mücadelesi şeklinde geçiyor.

10' DZEMAILI DOKUNAMADI! Shaqiri'nin orta sahanın ortalarından gönderdiği pasta Dzemaili ceza sahasına sarktı. Sol ayağıyla topu ağlarla buluşturmak isteyen Dzemaili, bu pasa yetişemedi.

1' Hakemin düdüğü geldi ve maç başladı.

İLK 11'LER

İSVEÇ: Olsen; Lustig, Granqvist, Lindelöf, Augustinsson; Claesson, Svensson, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen.

İSVİÇRE: Sommer; Lang, Djourou, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Behrami; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Drmic.

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