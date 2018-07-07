Dünya Kupasında İsveç ile İngiltere Karşılaşıyor! Canlı Anlatım

2018 Dünya Kupası çeyrek finalinde İsveç ile İngiltere karşılaşıyor. İsveç ile İngiltere arasında geride kalan 23 maça bakıldığında galibiyet sayılarında eşitlik görülüyor. Taraflar arasında bugüne kadar oynanan 23 karşılaşmada İsveç ile İngiltere 7'şer galibiyet elde etti!

CANLI ANLATIM

1' Zorlu mücadele başladı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

İSVEÇ: Olsen, Krafth, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg, Berg, Toivonen

İNGİLTERE: Pickford, Maguire, Stones, Walker, Trippier, Young, Henderson, Alli, Lingard, Sterling, Kane