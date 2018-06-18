Dünya Kupasında İngiltere, Tunus'u Uzatmada Attığı Golle Devirdi
Dünya Kupasında İngiltere, Tunus'u 90+1. dakikada Harry Kane'in attığı golle mağlup etti.
2018 Dünya Kupasında İngiltere ile Tunus karşı karşıya geldi. Volgograd Arena'da oynanan mücadeleyi İngiltere 2-1 kazandı.
HARRY KANE TAKIMINI KURTARDI
Müsabakada golleri İngiltere'de 11. ve 90. dakikada Harry Kane ve Tunus'ta 35. dakikada penaltıdan Ferjani Sassi kaydetti. Bu sonuçla İngiltere sahadan 3 puanla ayrıldı.
BELÇİKA GRUPTA LİDER
Grubun diğer maçında Belçika, Panama'yı 3-0 mağlup etti. Grupta Belçika gol averajıyla lider durumda yer alırken onu İngiltere izledi.
YORUMLAR (5)
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Keskes tunus kazansaydi musluman takimCevap Yaz Yayından Kaldır
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Objektif haber yapın. Millet yemiyor artık bu yanlı haberleri.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Türkiye olsaydı fark yerdi Tunusu tebrik ederim güzel oynadılarCevap Yaz 3 1 Yayından KaldırOĞUZ : Zaten aptal gibi futbol oynadığımız için dünya kupasına gidemiyoruz iran tunus kostarika suudi arabistan bunlar bizden daha iyiler demekki hakediyorlar senin futbolcuların tatil yapsınlar bodrum antalya marmaris te3 Yayından KaldırXXXXXX: Türkiye olsaydı fark yerdi diyorsun da şuanda Türkiye ile ne alakası var. Biz o kupada varmiyiz ? Ayakkabı numarası kadar zekan ile yorum yapmayın !!!!2 1 Yayından Kaldır