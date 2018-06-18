Dünya Kupasında İngiltere, Tunus'u Uzatmada Attığı Golle Devirdi

Dünya Kupasında İngiltere, Tunus'u 90+1. dakikada Harry Kane'in attığı golle mağlup etti.

2018 Dünya Kupasında İngiltere ile Tunus karşı karşıya geldi. Volgograd Arena'da oynanan mücadeleyi İngiltere 2-1 kazandı.

HARRY KANE TAKIMINI KURTARDI

Müsabakada golleri İngiltere'de 11. ve 90. dakikada Harry Kane ve Tunus'ta 35. dakikada penaltıdan Ferjani Sassi kaydetti. Bu sonuçla İngiltere sahadan 3 puanla ayrıldı.

BELÇİKA GRUPTA LİDER

Grubun diğer maçında Belçika, Panama'yı 3-0 mağlup etti. Grupta Belçika gol averajıyla lider durumda yer alırken onu İngiltere izledi.

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YORUMLAR (5)

  • OĞUZ :
    Türkiye olsaydı fark yerdi Tunusu tebrik ederim güzel oynadılar
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    OĞUZ : Zaten aptal gibi futbol oynadığımız için dünya kupasına gidemiyoruz iran tunus kostarika suudi arabistan bunlar bizden daha iyiler demekki hakediyorlar senin futbolcuların tatil yapsınlar bodrum antalya marmaris te
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    XXXXXX: Türkiye olsaydı fark yerdi diyorsun da şuanda Türkiye ile ne alakası var. Biz o kupada varmiyiz ? Ayakkabı numarası kadar zekan ile yorum yapmayın !!!!
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