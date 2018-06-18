Dünya Kupasında İngiltere, Tunus'u Uzatmada Attığı Golle Devirdi

Zaten aptal gibi futbol oynadığımız için dünya kupasına gidemiyoruz iran tunus kostarika suudi arabistan bunlar bizden daha iyiler demekki hakediyorlar senin futbolcuların tatil yapsınlar bodrum antalya marmaris te

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Türkiye olsaydı fark yerdi diyorsun da şuanda Türkiye ile ne alakası var. Biz o kupada varmiyiz ? Ayakkabı numarası kadar zekan ile yorum yapmayın !!!!