Dünya Kupasında İlk Çeyrek Finalist, Arjantin'i 4-3 Yenen Fransa Oldu

Fransa ile Arjantin, 2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında kozlarını paylaştı. Tam 7 golün çıktığı karşılaşmada gülen taraf 4-3 ile Fransa oldu. Fransa, çeyrek finalde Uruguay-Portekiz maçının galibi ile karşılaşacak.

Fransa'da perdeyi açan isim 13. dakikada Antoine Griezmann oldu. Arjantin'de Angel Di Maria, Fransa kalesine muhteşem bir füze gönderdi ve eşitliği sağladı.

İLK YARI 1-1 SONA ERDİ

İlk yarı atılan karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

İkinci yarı, Arjantin'in golüyle başladı. Mercado'nun 48. dakikada attığı gol sonrası Arjantin, 2-1 öne geçti. Bu golün ardından Fransızlar ayağa kalktı. 57. dakikada Stutgart forması giyen Pavard, Lucas Hernandez'in ortasında gelişine muhteşem bir vuruş yaptı ve eşitliği sağladı.

64. dakikada Mbappe, ceza sahası içinde topla buluştu ve sol ayağıyla kaleci Armani'yi avladı. Bu golün ardından Fransız yıldız, tekrar sahneye çıktı ve 68. dakikada kendisinin ikinci, takımının 4. golünü kaydetti.

MBAPPE, DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ

Attığı 2 golün ardından Kylian Mbappe, Pele'nin ardından Dünya Kupasında bir maçta 2 gol atma başarısı gösteren en genç isim oldu.

Maçın skorunu belirleyen gol ise 90+3. dakikada Agüero'dan geldi.