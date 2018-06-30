Dünya Kupasında İlk Çeyrek Finalist, Arjantin'i 4-3 Yenen Fransa Oldu
2018 Dünya Kupası son 16 turundaki ilk mücadelede Fransa, Arjantin'i 4-3 yenerek çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.
Fransa ile Arjantin, 2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında kozlarını paylaştı. Tam 7 golün çıktığı karşılaşmada gülen taraf 4-3 ile Fransa oldu. Fransa, çeyrek finalde Uruguay-Portekiz maçının galibi ile karşılaşacak.
Fransa'da perdeyi açan isim 13. dakikada Antoine Griezmann oldu. Arjantin'de Angel Di Maria, Fransa kalesine muhteşem bir füze gönderdi ve eşitliği sağladı.
İLK YARI 1-1 SONA ERDİ
İlk yarı atılan karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.
İkinci yarı, Arjantin'in golüyle başladı. Mercado'nun 48. dakikada attığı gol sonrası Arjantin, 2-1 öne geçti. Bu golün ardından Fransızlar ayağa kalktı. 57. dakikada Stutgart forması giyen Pavard, Lucas Hernandez'in ortasında gelişine muhteşem bir vuruş yaptı ve eşitliği sağladı.
64. dakikada Mbappe, ceza sahası içinde topla buluştu ve sol ayağıyla kaleci Armani'yi avladı. Bu golün ardından Fransız yıldız, tekrar sahneye çıktı ve 68. dakikada kendisinin ikinci, takımının 4. golünü kaydetti.
MBAPPE, DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ
Attığı 2 golün ardından Kylian Mbappe, Pele'nin ardından Dünya Kupasında bir maçta 2 gol atma başarısı gösteren en genç isim oldu.
Maçın skorunu belirleyen gol ise 90+3. dakikada Agüero'dan geldi.
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Tebrikler güzel ülkem tangoculara iyi bir ders verdiniz ??Cevap Yaz 2 2 Yayından KaldırLA FRANCE PAYS DE MERVEİLLE: Fransa zenci sömürgesinden ettiği ganimeti, balını kaymağını yedi bitirdi şimdi geldi tango dersi vermeye. Konuya Fransız kaldımYayından Kaldır
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HEP YAZDIM MESSİ YETENEKLİ AMA ASLA MARADONA DEGİL OLAMAZDA OLMADIDA MARADONA FUTBOLUN TANRISIDIR SEYREDERKEN GÖZLERİNE İNANAMAZDIN HEMDE HER MAÇTA ÖYLEYDİ MARADONACevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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fransa alır bu sene kupayı makine gibi oyuncuları varCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Arjantin çeyreği değil 32yi bile haketmiyor duCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır