İkinci Gol Geldi! Dünya Kupasında Hırvatistan ile Danimarka Karşılaşıyor
Dünya Kupası son 16 turunda Hırvatistan ile Danimarka, saat 21.00'de başlayan maçta karşı karşıya geliyor. Mücadele, 1-1'lik beraberlikle devam ediyor.
Dünya Kupası son 16 turunda Hırvatistan ile Danimarka karşı karşıya geliyor.
Saat 21.00'de başlayan karşılaşma Nizhny Novgorod Stadında oynanıyor.
Mücadele, TRT 1'den naklen ekranlara geliyor.
CANLI ANLATIM
46' Mücadelenin ikinci yarısı, Hırvat futbolcuların vuruşuyla başladı.
45' İlk yarı 1-1 sona erdi.
25' Mücadelenin bu dakikalarında tempo biraz düştü.
4' GOL! Hırvatistan skoru 1-1'e getirdi. Ivan Rakitic, sağ kanattan topu ceza sahası içine doğru çevirdi, savunmaya çarpan top Mandzukic'in önüne düştü, Mandzukic, topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu.
2' GOL! Danimarka 1-0 öne geçti. Danimarka'nın kullandığı uzun taç atışında Hırvatistan ceza sahası içinde karambol yaşandı, Matthias Jorgensen'in vuruşunda top ağlara gitti.
1' Hakemin ilk düdüğü geldi ve maç başladı.
İLK 11'LER
HIRVATİSTAN:
Subasic, Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinic, Brozovic, Rakitic, Rebic, Modric, Perisic, Mandzukic.
DANİMARKA:
Schmeichel, Kjaer, Christensen, Zanka, Dalsgaard, Eriksen, Delaney, Knudsen, Poulsen, Braithwaite, Cornelius