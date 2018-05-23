Dünya Kupasında Düdük Çalacak Gabriel Victoria, 25 Yıldır Çöpçülük Yapıyor

2018 Dünya Kupasının başlamasına kısa bir süre kalan ilginç hikayeler ortaya çıkmaya devam ediyor. 2018 Dünya Kupasında yardımcı hakem olarak görev yapacak olan Gabriel Victoria'nın 25 yıldır Panama'da çöpcülük yapma hikayesi oldukça dikkat çekiyor.

Hakemlere maaş verilmeyen Panama'da hakemlik görevini icra eden insanların büyük bir bölümü kamu kuruluşlarında görev yapıyor ve haftalık olarak aldıkları maaşların yanı sıra federasyon tarafından da sadece malzeme desteğine tabii tutuluyorlar. Hayatta kalmak için çalışmak zorunda olan Gabriel Victoria ise, 1993 yılından bu yana Panama'da çöpçülük yapıyor.

SABAH 5'TE İŞ BAŞI YAPIYOR

Sabaha karşı 03:45'te uykudan uyanan Victoria, 05:00'te işe başlıyor ve saat 16:00'ya kadar çalışıyor. 16:00'dan 16:45'e kadar antrenman yapacağı sahaya ulaşmak için zaman harcayan Victoria, 17:00'de ise düzenli olarak antrenmanlarına başlıyor.

Sporx'te yer alan habere göre; 25 yıldır çöpcülük yapan Gabriel Victoria, "Hiçbir şey beni rahatsız etmiyor, neden rahatsız olacağım ki? Panama'da hayatta kalabilmem için çalışmam gerekiyor ve bu durum sadece benim için geçerli değil, herkes çalışmak zorunda. Benim için yorucu olduğunu söylemek yanlış olur. Daha önce de bu işi yaparken uluslararası turnuvalarda görev aldım" dedi.

Gabriel Victoria, 2015 yılında U-20 Dünya Şampiyonası'nda, 2017'de U17 Dünya Kupası'nda ve 2016'da Amerika Kupası'nda görev yaptı.