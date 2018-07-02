Dünya Kupasında Brezilya, Meksika'yla Karşılaşıyor! Canlı Anlatım
Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Meksika karşı karşıya geliyor. Saat 17.00'de başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.
2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Meksika karşı karşıya geliyor.
Samara Arenada oynanan ve çeyrek finale yükselecek ekibin belirleneceği mücadele, 17.00'de başladı.
CANLI ANLATIM
1' Maçın hakemi düdüğü çaldı ve zorlu mücadele başladı.
İLK 11'LER
BREZİLYA:
Alisson; Fágner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis; Coutinho, Casemiro, Paulinho; Willian, Gabriel Jesús, Neymar.
MEKSİKA:
Ochoa; Álvarez, Ayala, Salcedo, Gallardo; Rafa Márquez; Vela, Héctor Herrera, Guardado, Lozano; Chicharito Hernández.
YORUMLAR