Dünya Kupasında Brezilya ile Belçika Karşılaşacak! İlk 11'ler Belli Oldu

Dünya Kupası çeyrek final maçında Brezilya ile Belçika karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'de başlayacak zorlu karşılaşmada kadrolar belli oldu.

Dünya Kupasında Brezilya ile Belçika Karşılaşacak! İlk 11'ler Belli Oldu

2018 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final maçında Brezilya, Belçika ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleden galip ayrılacak takım yarı finalde Fransa'nın rakibi olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BREZİLYA: Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Fernandinho, Paulinho, Willian, Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus.

BELÇİKA: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier, Fellaini, Witsel, Chadli, De Bruyne, Hazard, Lukaku.

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