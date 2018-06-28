Dünya Kupasında Belçika, İngiltere'yi Yenerek Grubunu Lider Tamamladı
Dünya Kupasında Belçika, İngiltere'yi Adnan Januzaj'ın golüyle yendi, grubunu lider tamamladı. İngiltere ise gruptan çıkan diğer takım oldu.
Dünya Kupasında G Grubunun liderlik maçında Belçika, İngiltere'yi 1-0 yendi ve son 16'ya zirvede yükseldi.
Belçika'ya Dünya Kupaları tarihindeki ilk İngiltere galibiyetini getiren gol ise 51. dakikada Adnan Januzaj'dan geldi. 23 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası jeneriklerine girecek bir golle takımını liderliğe taşıdı.
Bu sonuçla Belçika 9, İngiltere de 6 puanla ikinci tura yükseldi.
YORUMLAR (2)
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niye ingiliizmisinCevap Yaz Yayından Kaldır
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coook üzüldüm yawCevap Yaz 1 Yayından Kaldır