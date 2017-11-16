Dünya Kupasına Katılacak Takımlar Belli Oldu! İşte Torbalar

FIFA 2018 Dünya Kupası'na katılacak 32 takım da belli oldu. Kıtalararası play-off eşleşmesinde 0-0'ın rövanşında Yeni Zelanda'yı 2-0 yenen Peru son bileti aldı.

Dünya Kupası finallerinin kura çekimi 1 Aralık'ta Moskova'da çekilecek. Rusya ve finalistler içinde FIFA Ekim 2017 sıralamasında en iyi 7 ülke seribaşı olacak. Daha sonraki üç torba da FIFA Ekim 2017 sıralamasına göre belirlenecek.

İŞTE TORBALAR:

1.TORBA: Rusya, Almanya, Brezilya, Portekiz, Arjantin, Belçika, Polonya, Fransa

2.TORBA: İspanya, İsviçre, Peru, İngiltere, Kolombiya, Meksika, Uruguay, Hırvatistan

3.TORBA: Danimarka, İzlanda, Kosta Rika, İsveç, Tunus, Mısır, Senegal, İran

4.TORBA: Sırbistan, Nijerya, Avustralya, Japonya, Fas, Panama, Güney Kore, Suudi Arabistan

TEK İSTİSNA UEFA

Kurallara göre aynı konfederasyondan finallere gelen takımlar aynı grupta yer alamıyor. Tek istisna UEFA… Avrupa ülkelerinden en fazla iki takım aynı gruba girebiliyor.Ekim 2017 FIFA sıralaması kullanılacağından İspanya ikinci torbada yer alacak ve muhtemelen ilk torbadakilerin eşleşmeyi en çok istemeyeceği takım olacak. FIFA, 23 Kasım'da açıklayacağı Kasım sıralamasını kullansa İspanya ilk torbaya yükselecek, Polonya ikinci torbaya inecekti.

Mevcut torbalara bakıldığında ilk torbadan Brezilya, ikinciden İspanya ve sonra da bir Avrupa takımının daha ekleneceği farklı "Ölüm Grubu" kuraları ortaya çıkarmak mümkün.

Örneğin Brezilya – İspanya – Danimarka veya İzlanda – Nijerya…Ya da Brezilya – İspanya – Kosta Rika veya Senegal – Sırbistan…

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