Dünya Kupası Son 16 Turunda Fransa ile Arjantin Karşılaşacak! 11'ler Belli Oldu

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda heyecan Fransa-Arjantin maçıyla başlıyor. Saat 17.00'de başlayacak dev mücadelede 11'ler belli oldu.

Dünya Kupası Son 16 Turunda Fransa ile Arjantin Karşılaşacak! 11'ler Belli Oldu

Rusya'da son 16 turu erken final ile başlıyor… Dünya Kupası'nın 2 favori ülkesi Fransa ve Arjantin çeyrek finale çıkmak için kozlarını paylaşacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante, Matuidi, Griezmann, Giroud, Mbappe

ARJANTİN: Armani, Mercado, Tagliafico, Mascherano, Rojo, Otamendi, Banega, Di Maria, Perez, Pavon, Messi

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.