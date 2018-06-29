Dünya Kupası Rekorlara Sahne Oluyor

2018 FIFA Dünya Kupası'nın sona eren grup aşamasında en büyük sürprize turnuvaya veda eden son şampiyon Almanya imza attı.

Dünya Kupası Rekorlara Sahne Oluyor

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada son 16 turu heyecanı  başlarken, 48 karşılaşmanın yapıldığı grup aşamasında birçok farklı istatistik ve  önemli sürprizler yaşandı.

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda ve son olarak 2017 FIFA  Konfederasyonlar Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Almanya, favori olarak katıldığı  şampiyonada büyük hüsran yaşadı.

Tek maç kazanabildi

F Grubu'nda çıktığı 3 maçta Meksika'ya 1-0,  Güney Kore'ye ise 2-0  kaybeden Almanya, tek galibiyetini ise zorlandığı mücadelede uzatma dakikalarında  bulduğu golle İsveç'i 2-1 mağlup ederek aldı. İsveç ve Meksika'nın 6'şar puanla  son 16 turuna kaldığı F Grubu'nda Almanya, averaj farkıyla Güney Kore'nin de  altında kalarak 3 puanla son sırada yer aldı.

Dünya Kupası'nı daha önce 4 kez (1954, 1974, 1990, 2014) müzesine  götürerek turnuvanın en başarılı takımları arasında Brezilya'nın ardından İtalya  ile ikinci sırayı paylaşan Almanya, turnuva tarihinde ilk kez grup aşamasını  geçemeyerek taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğrattı.

Almanlar, daha önce sadece Fransa'da 16 takımın katılımıyla düzenlenen  ve eleme usulüyle gerçekleştirilen 1938 Dünya Kupası'nda ilk turda elenmişti.

Şampiyonlar grup aşamasında eleniyor

Son 5 Dünya Kupası'nın 4'ünde şampiyonluk elde eden takımlar,  katıldıkları sonraki turnuvada grup aşamasını geçemedi.

Bir önceki turnuvada şampiyon olmasına rağmen 2002'de Fransa, 2010'da  İtalya, 2014'te İspanya ve son olarak 2018'de Almanya, grup aşamasında elendi.

Söz konusu son şampiyonlar arasında yalnızca Brezilya, 2002'deki  şampiyonluğun ardından 2006'da çeyrek finale kadar yükselmeyi başardı.

VAR penaltı sayısında rekor artış sağladı

FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez uygulan Video Yardımcı Hakem (VAR)  uygulaması, penaltı sayısında rekor artışa neden oldu.

Hakemler, 48 maçta 24 kez penaltı noktasını gösterirken, bunların 18  tanesi golle sonuçlandı. Penaltıların 10'unda ise VAR teknolojisinin yardımına  başvuruldu.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda şimdiden, turnuva tarihinin en yüksek  penaltı sayısına ulaşıldı. Önceki rekor, 18 penaltı ile 2002'de yaşanmıştı. 2014  yılındaki son turnuvada ise ise 68 maçta sadece 13 penaltı kararı verilmişti.

Oyuncular doğru kaleyi şaşırdı

Dünya Kupası'nın grup aşamasında 122 gole imza atılırken, maç başı  gol ortalaması ise 2,5'i buldu.

Bu maçlarda takımlar kendi kalesine (9) gol atarak Dünya Kupası  tarihinin rekorunu şimdiden kırdı. Meksika'dan Edson Alvarez, Avustralya'dan Aziz  Behich, Fas'tan Aziz Bouhaddouz, Rusya'dan Denis Cheryshev, Polonya'dan Thiago  Cionek, Nijerya'dan Oghenekaro Etebo, Mısır'dan Ahmed Fathy, İsviçre'den Yann  Sommer ve Tunus'tan Yassine Meriah kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşayan  oyuncular oldu.

Kane zirvede

Gol krallığı yarışında ise İngiltere'den Harry Kane 5 golle başı  çekiyor. Portekizli Cristiano Ronaldo ile Belçikalı Romelu Lukaku 4'er, İspanyol  Diego Costa ile Rus Denis Cheryshev 3'er golle krallık yarışında takibini  sürdürüyor.

Ronaldo ile Kane ise turnuvada hat-trick yapma başarısını gösteren  oyuncular olarak öne çıkıyor.

İngiltere formasıyla ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden 24  yaşındaki Kane, Gary Lineker'in (10) ardından İngiltere'nin dünya kupalarındaki  en golcü ikinci ismi olmayı şimdiden başardı.

En erken sarı kart

Meksika ile İsveç arasında oynanan grup karşılaşmasının 13.  saniyesinde sarı kart gören Meksikalı oyuncu Jesus Gallardo, Dünya Kupası  tarihine en erken sarı kart gören oyuncu olarak geçti. Önceki rekor, 1986 Dünya  Kupası'nda İskoçya ile karşılaşan Uruguay'da ilk dakikada sarı kart gören Jose  Batista'ya aitti.

Grup aşamasında hakemler, 158 kez sarı karta, 3 kez de kırmızı karta  başvurdu.

Muslera kalesini gole kapadı

Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, bu  turnuvadaki performansıyla göz dolduruyor. A Grubu'nu 3'te 3 yaparak lider  tamamlayan Uruguay'da 32 yaşındaki eldiven, kalesinde henüz gol görmeyen tek isim  olarak öne çıktı.

Ronaldo rekorunu geliştirdi

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu turnuvada da beklentileri  boşa çıkarmayarak attığı gollerle takımının son 16 turuna kalmasında baş rolü  oynadı.

B Grubu'nun ilk maçında İspanya filelerini 3 kez havalandıran ve Fas  karşısında da takımını öne geçiren golü atan Portekizli yıldız, milli maçlardaki  toplam gol sayısını 85'e çıkararak 84 kez ağları sarsan Macar efsanesi Ferenc  Puskas'ı geçti.

Avrupa'daki milli takımlar dikkate alındığında en golcü oyuncu  konumuna gelen Ronaldo, dünya genelinde ise 109 gole sahip İranlı Ali Daei'nin  ardından ikinci sıraya yükseldi.

Arjantin zorlandı

Turnuvanın favorileri arasında yer alan Arjantin, bu kez grup  aşamasında çok zorlandı. D Grubu'nda İzlanda ile 1-1 berabere kalmasının ardından  Hırvatistan'a 3-0 kaybederek taraftarlarını endişelendiren "Tangocular", Cüneyt  Çakır'ın yönettiği üçüncü maçta ise Nijerya'yı son dakikalarda bulduğu golle 2-1  yenerek son 16 takım arasına kaldı.

İlk iki maçında kötü bir performans gösteren Barcelonalı yıldız Lionel  Messi ise Nijerya maçında attığı golle Arjantin'in üst tura kalmasına yardımcı  oldu. Bu gol, aynı zamanda turnuvanın 100. golü olarak kayda geçti.

Japonya "fair play" ile üst tura kaldı

Kolombiya'nın 6 puanla lider tamamladığı H Grubu'nda ikinci sıradan  son 16 turu bileti alan takımı, fair-play kuralları belirledi. Puan, averaj,  atılan ve yenilen gol ile aralarındaki maçta eşitlik olan iki takımdan Japonya,  Senegal'den daha az sarı kart gördüğü için rakibine fair play puanında üstünlük  sağlayarak adını üst tura yazdırdı. Gruptaki üç maçı Senegal 6, Japonya 4 sarı  kartla tamamladı.

Senegal'in de elenmesiyle 1982 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez  hiçbir Afrika takımı, grup aşamasını geçemedi.

Salah 2 golle tamamladı

Dünya Kupası'nda 28 yıl aranın ardından yeniden boy gösteren Mısır,  tüm maçlarını kaybederek A Grubu'nu son sırada tamamladı. Liverpool'da forma  giyen yıldız futbolcu Muhammed Salah, takımının turnuva boyunca attığı iki gole  de imza atmasına rağmen puan almasını sağlayamadı.

Bir dönem Türkiye'de Orduspor'u da çalıştıran Mısır Milli Takımı'nın  Arjantinli teknik direktörü Hector Cuper'in görevine, alınan kötü sonuçlar  nedeniyle son verildi.

45 yaşında forma giydi

Mısırlı kaleci Essam Al-Hadary 45 yaş 161 günlükken Suudi Arabistan  karşısında sahaya çıkarak bir dönem Galatasaray'da da oynayan Kolombiyalı Faryd  Mondragon'un rekorunu (43 yaş, 3 gün) geride bıraktı ve Dünya Kupası tarihinde  forma giymiş en yaşlı oyuncu unvanını aldı.

En farklı galibiyet İngiltere'den

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nun 2. sırada tamamlayan İngiltere,  tarihinde ilk kez bu turnuvaya katılma başarısı gösteren Panama'yı 6-1 mağlup  ettiği maçta birçok rekora imza attı.

Bu sonuçla İngilizler, ilk kez bir Dünya Kupası'nda 6 gol atarken,  turnuva tarihindeki en farklı galibiyetine de ulaşmış oldu.

İngiltere, Panama karşısında ilk yarıda attığı 5 golle, Dünya Kupası  tarihinde bir maçın ilk yarısında 5 gol atan 5. takım unvanını da aldı. Daha önce  1954'te Avusturya, 1974'te Yugoslavya, 1974'te Polonya, 2014'te ise Almanya bunu  başarmıştı.

Bu maçta Panama'nın turnuva tarihindeki ilk golüne imza atan defans  oyuncusu Felipe Baloy ise gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: Skorer

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