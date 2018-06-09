Dünya Kupası'nın Kahin Kedisi Achilles

Dünya Kupası'nın Kahin Kedisi Achilles

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı ve 14 Haziran'da başlayacak olan Dünya Kupası'nda sağır kahin kedi Achilles, kedi hislerini kullanarak maçların galiplerini tahmin etmeye çalışacak.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı ve 14 Haziran'da başlayacak olan Dünya Kupası'nda sağır kahin kedi Achilles, kedi hislerini kullanarak maçların galiplerini tahmin etmeye çalışacak.

Author: avatareuronews-tr

Tags: FIFA Dünya Kupası Rusya 2018 Futbol Oyun Spor Posted: 09 juni 2018

Kaynak: Euronews.com

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