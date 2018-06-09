Dünya Kupası'nın Kahin Kedisi Achilles

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı ve 14 Haziran'da başlayacak olan Dünya Kupası'nda sağır kahin kedi Achilles, kedi hislerini kullanarak maçların galiplerini tahmin etmeye çalışacak.

Author: euronews-tr

Tags: FIFA Dünya Kupası Rusya 2018 Futbol Oyun Spor Posted: 09 juni 2018