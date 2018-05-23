Dünya Kupası Nedeniyle Rusya'da Alkol Satışına Sınırlama Getirildi

2018 Dünya Kupası Nedeniyle Rusya'da alkol satışlarına sınırlama getirildi.

Holigan şiddetini engellemek adına alındığı belirtilen bu kararın Moskova'da marketlerde ve restoranlarda geçerli olacağı, statlarda ve taraftar merkezlerinde alkol satışının serbest olacağı kaydedildi. Esnafın, bir kişiye belli bir miktarın üstünde alkol satışı yapamayacağı belirtildi.

"MAÇLARIN OYNANACAĞI GÜNLERDE SATIŞ SINIRLANDIRILACAK"

Organizasyondan sorumlu Kirill Malyshkin yaptığı açıklamada, "Yöneticiler, maçların oynanacağı günlerde alkol satışının yapılacağı ve sınırlandırılacağı yerleri belirledi" ifadelerini kullandı.

Moskova'daki 2 statta turnuva boyunca yarı final ve finalin de olduğu 12 maç oynanacak.

UYUŞTURUCU İLE STADA GİRİLEBİLECEK

Öte yandan taraftarların doktor raporları olması durumunda statlara kokain ve eroin ile girebileceği kaydedildi.