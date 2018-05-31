Dünya Kupası Ne Zaman, Hangi Kanalda? Hangi Ülke Hangi Grupta?
İlk maçın 14 Haziran'da başlayacağı Dünya Kupası, Türkiye'den de canlı olarak yayınlanacak. Peki, Dünya Kupası programı nasıl şekillenecek? Dünya Kupası hangi kanalda sorusunun cevabını ve detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...
2018 Dünya Kupası bu sene Rusya'da düzenlenecek. Başlamasına kısa bir süre kalan Dünya Kupası'na katılan ülkeler milli takım kadrolarını açıkladı. 8 gruptan oluşacak olan 2018 Dünya Kupası ne zaman başlayacak? Merak edenler için, Dünya Kupası fikstürü haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte 2018 Dünya Kupası'na dair merak ettiğiniz tüm detaylar…
DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2018 Dünya Kupası grup maçları, 14 Haziran tarihinde başlayacak, 15 Temmuz tarihinde sona erecek. Turnuvanın yarı final maçları 10-11 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın finali ise 15 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'da gerçekleştirilecek. Mücadeleler, TRT ekranlarından yayınlanacak.
2018 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ
Perşembe 14 Haziran 2018
A Grubu
18:00 Rusya – Suudi Arabistan
Cuma 15 Haziran 2018
A Grubu
15:00 Mısır – Uruguay
B Grubu
18:00 Fas – İran
21:00 Portekiz – İspanya
Cumartesi 16 Haziran 2018
C Grubu
13:00 Fransa – Avustralya
19:00 Peru – Danimarka
D Grubu
16:00 Arjantin – İzlanda
22:00 Hırvatistan – Nijerya
Pazar 17 Haziran 2018
E Grubu
15:00 Kosta Rika – Sırbistan
21:00 Brezilya – İsviçre
F Grubu
18:00 Almanya – Meksika
Pazartesi 18 Haziran 2018
F Grubu
15:00 İsveç – Güney Kore
G Grubu
18:00 Belçika – Panama
21:00 Tunus – İngiltere
Salı 19 Haziran 2018
A Grubu
21:00 Rusya – Mısır
H Grubu
15:00 Kolombiya – Japonya
18:00 Polonya – Senegal
Çarşamba 20 Haziran 2018
A Grubu
18:00 Uruguay – Suudi Arabistan
B Grubu
15:00 Portekiz – Fas
21:00 İran – İspanya
Perşembe 21 Haziran 2018
C Grubu
15:00 Danimarka – Avustralya
18:00 Fransa – Peru
D Grubu
21:00 Arjantin – Hırvatistan
Cuma 22 Haziran 2018
D Grubu
18:00 Nijerya – İzlanda
E Grubu
15:00 Brezilya – Kosta Rika
21:00 Sırbistan – İsviçre
Cumartesi 23 Haziran 2018
F Grubu
18:00 Güney Kore – Meksika
21:00 Almanya – İsveç
G Grubu
15:00 Belçika – Tunus
Pazar 24 Haziran 2018
G Grubu
15:00 İngiltere – Panama
H Grubu
18:00 Japonya – Senegal
21:00 Polonya – Kolombiya
Pazartesi 25 Haziran 2018
A Grubu
17:00 Suudi Arabistan – Mısır
17:00 Uruguay – Rusya
B Grubu
21:00 İran – Portekiz
21:00 İspanya – Fas
Salı 26 Haziran 2018
C Grubu
17:00 Avustralya – Peru
17:00 Danimarka – Fransa
D Grubu
21:00 Nijerya – Arjantin
21:00 İzlanda – Hırvatistan
Çarşamba 27 Haziran 2018
E Grubu
21:00 Sırbistan – Brezilya
21:00 İsviçre – Kosta Rika
F Grubu
17:00 Güney Kore – Almanya
17:00 Meksika – İsveç
Perşembe 28 Haziran 2018
G Grubu
21:00 Panama – Tunus
21:00 İngiltere – Belçika
H Grubu
17:00 Japonya – Polonya
17:00 Senegal – Kolombiya
Cumartesi 30 Haziran 2018
Eleme turu
17:00 C Grubu birincisi – D Grubu ikincisi
21:00 A Grubu birincisi – B Grubu ikincisi
Pazar 1 Temmuz 2018
Eleme turu
17:00 B Grubu birincisi – A Grubu ikincisi
21:00 D Grubu birincisi – C Grubu ikincisi
Pazartesi 2 Temmuz 2018
Eleme turu
17:00 E Grubu birincisi – F Grubu ikincisi
21:00 G GRUBU 1.'Sİ – H GRUBU 2.'Sİ
Salı 3 Temmuz 2018
Eleme turu
17:00 F Grubu birincisi – E Grubu ikincisi
21:00 H GRUBU 1.'Sİ – G GRUBU 2.'Sİ
Cuma 6 Temmuz 2018
Eleme turu
17:00 1. Çeyrek finalist – 2. Çeyrek finalist
21:00 5. Çeyrek finalist – 6. Çeyrek finalist
Cumartesi 7 Temmuz 2018
Eleme turu
17:00 7. Çeyrek finalist – 8. Çeyrek finalist
21:00 3. Çeyrek finalist – 4. Çeyrek finalist
Salı 10 Temmuz 2018
Eleme turu
21:00 Yarı Finalist 1 – Yarı Finalist 2
Çarşamba 11 Temmuz 2018
Eleme turu
21:00 Yarı Finalist 3 – Yarı Finalist 4
Cumartesi 14 Temmuz 2018
Eleme turu
17:00 1. Yarı final mağlubu – 2. Yarı final mağlubu
Pazar 15 Temmuz 2018
Final
18:00 1. Yarı final galibi – 2. Yarı final galibi
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senin verdiğin vergiye ....Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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O KADAR VERGİ VERİYORUZ BİR ZAHMET YAYINLASIN TRT BAŞKA BİR İŞE YARADIGI YOKCevap Yaz 2 Yayından Kaldır