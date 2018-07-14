Dünya Kupası'nda Rus Havaalanlarını 15 Milyon Kişi Kullandı

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası ile ilgili ulaştırma alanında bilgiler veren Organizasyon Komitesi Başkanı Aleksey Sorokin, Dünya Kupası müsabakaları boyunca Rusya havaalanlarını 15 milyon kişinin kullandığını belirtti.

Dünya Kupası boyunca Rusya'nın ulaştırma alanında başarılı bir organizasyon gerçekleştirdiğini söyleyen Sorokin, "Uzun zamandır özellikle Rusya içi ve uluslararası yolcu taşımacılığı ile ilgili hazırlık yaptık. Herhangi bir problemin yaşanmaması için yaptığımız çalışmalar neticesinde herhangi bir sorun yaşanmadı. Uçak, tren ve toplu taşıma araçlarında ek seferler düzenlendi. Turistlerin ulaşımı için çabalarımız meyvelerini verdi. Dünya Kupası2nda Rus havaalanlarını 15 milyon kişi kullandı. Tren ile seferlerde de yüzde 70 oranında artış oldu. Şehir içi toplu taşıma araçlarını ücretsiz yaptık, şehirler arası toplu taşımada da ek seferler uyguladık" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA