Rusya'da Düzenlenen Dünya Kupası, Amasyalı Kirazcıları İhya Etti
Amasyalı kirazcılar, Dünya Kupasının gerçekleştirildiği Rusya'ya son 1 ay içinde 30 TIR kiraz gönderdi.
Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'dan bu yıl Türk kirazına yoğun talep var.
Türkiye'deki kiraz üretiminin yüzde 7'sinin sağlandığı Amasya'dan Rusya'ya son iki hafta içinde çok miktarda kiraz sevkıyatı gerçekleştirildi. Kiraz ihracatı yapmasının yanı sıra Soğuk Hava ve Paketleme Tesisi Yöneticisi olan Selim Okur, "Dünya Kupası'nın Rusya'da gerçekleşmesinden dolayı özellikle bu sene Rusya'ya ihracatımız çok fazla. Rusya'ya şu an 18 TIR dolusu kiraz gönderdik. Daha da göndermeye devam ediyoruz" dedi.
BİR AYDA 30 TIR DOLUSU KİRAZ GÖNDERDİLER
Okur, Rusya'nın yanı sıra Irak, Almanya, İsveç, Danimarka, Hollanda'ya da kiraz ihracatının yapıldığını söyledi. Rusya'da faaliyet gösteren bir market zincirinin kalite kontrol sorumluluğu yapan Laçin Mahmut ise son bir ayda Türkiye'den 30 TIR dolusu kirazın Rusya'ya gönderildiğini belirterek, kiraz talebinde 2018 FIFA Dünya Kupası maçları dolayısıyla çeşitli ülkelerden Rusya'ya gelenlerin etkisinin olduğunu kaydetti.
Amasya Valisi Osman Varol da beraberindeki yöneticilerle birlikte tesisi gezerek firma yetkililerinden bilgi aldı.
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biz ne yiyecahCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Arkadaş bu kadar kaliteli ürünleri ucuza vermeyin. Hollanda o berbat güller sayesinde yılda kaç para kazaniyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Turkiyeye sakin yedirmeyin o kirazlari. Dolar ve euro uzerinden yurt disina satin. Kotuleri pahaliya biz yeriz. Ekonomi sahlaniyor hulooooCevap Yaz 7 6 Yayından KaldırXXX: çok konuşma1 2 Yayından Kaldır
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bu iki kaya arasında lale devri yaşayan hazırcı adamların böyle bir şey gerçekleştirmesi imkansız ziyaret belediyesi ve yenice beldesi bu işi yapanlar çalışanlar ve üretenler onlar akşama kadar incik boncuk sergisi açarlar üç beş at hırsızı şehri haraca bağlamıştır. TAM BİR KÜBA yerel yöneticiler dağın arkasını görmedikleri için kendilerini şehrin emiri sanıyor. çevre iller uçmuş. . . ne üreten var ne de çalışan şehrin üçte ikisi sosyal yardımlardan yararlanıp gerisi de onların üstünde kene gibi yaCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır