Rusya'da Düzenlenen Dünya Kupası, Amasyalı Kirazcıları İhya Etti

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'dan bu yıl Türk kirazına yoğun talep var.

Türkiye'deki kiraz üretiminin yüzde 7'sinin sağlandığı Amasya'dan Rusya'ya son iki hafta içinde çok miktarda kiraz sevkıyatı gerçekleştirildi. Kiraz ihracatı yapmasının yanı sıra Soğuk Hava ve Paketleme Tesisi Yöneticisi olan Selim Okur, "Dünya Kupası'nın Rusya'da gerçekleşmesinden dolayı özellikle bu sene Rusya'ya ihracatımız çok fazla. Rusya'ya şu an 18 TIR dolusu kiraz gönderdik. Daha da göndermeye devam ediyoruz" dedi.

BİR AYDA 30 TIR DOLUSU KİRAZ GÖNDERDİLER

Okur, Rusya'nın yanı sıra Irak, Almanya, İsveç, Danimarka, Hollanda'ya da kiraz ihracatının yapıldığını söyledi. Rusya'da faaliyet gösteren bir market zincirinin kalite kontrol sorumluluğu yapan Laçin Mahmut ise son bir ayda Türkiye'den 30 TIR dolusu kirazın Rusya'ya gönderildiğini belirterek, kiraz talebinde 2018 FIFA Dünya Kupası maçları dolayısıyla çeşitli ülkelerden Rusya'ya gelenlerin etkisinin olduğunu kaydetti.

Amasya Valisi Osman Varol da beraberindeki yöneticilerle birlikte tesisi gezerek firma yetkililerinden bilgi aldı.