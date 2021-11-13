Dünya Kupası'na nasıl gideriz? İşte play-off biletini getirecek senaryo

2022 Dünya Kupası G Grubu'nda A Milli Takım, Norveç'in puan kaybetmesiyle 2. sıraya yükseldi. Gruplarda oynanacak son maçlar öncesi zirve hattı karışırken artık tüm ipler bizim elimize geçti.

TÜM İPLER BİZİM ELİMİZDE

A Milli Takım grubun son maçı olan Karadağ mücadelesinden galibiyetle ayrılması halinde puanını 21'e yükseltecek. Hollanda ise kalan Karadağ ve Norveç maçlarını kazanması durumunda Dünya Kupası biletini alacak ve Milliler grubu 2. bitirerek play-off turuna yükselecek. Öte yandan Ay-Yıldızlılar'ın Karadağ'ı yendiği senaryoda Norveç'in grubu 2. bitirmek için Hollanda deplasmanından farklı bir skorla galip ayrılması gerekiyor. Türkiye ve Norveç'in son maçlarını kaybetmesi durumunda ise play-off biletini alan yine A Milli Takım olacak.

PLAY-OFF FORMATI

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu 9. maçında #Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.



????Sizce maçın futbolcusu kimdi? — Haberler (@Haberler) November 13, 2021

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