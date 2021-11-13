Dünya Kupası'na nasıl gideriz? İşte play-off biletini getirecek senaryo - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya Kupası'na nasıl gideriz? İşte play-off biletini getirecek senaryo

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Dünya Kupası'na nasıl gideriz? İşte play-off biletini getirecek senaryo

2022 Dünya Kupası G Grubu 9. maçında A Milli Takım, sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Norveç'in Letonya'yla berabere kalmasının ardından averajla 2. sıraya oturan Milliler, play-off turu için büyük avantaj yakaladı. Karadağ maçıyla grubu kapatacak Ay-Yıldızlı ekibi, Dünya Kupası'na götürecek olasılıklarda ise ibre artık bizden yana.

2022 Dünya Kupası G Grubu'nda A Milli Takım, Norveç'in puan kaybetmesiyle 2. sıraya yükseldi. Gruplarda oynanacak son maçlar öncesi zirve hattı karışırken artık tüm ipler bizim elimize geçti.

TÜM İPLER BİZİM ELİMİZDE

A Milli Takım grubun son maçı olan Karadağ mücadelesinden galibiyetle ayrılması halinde puanını 21'e yükseltecek. Hollanda ise kalan Karadağ ve Norveç maçlarını kazanması durumunda Dünya Kupası biletini alacak ve Milliler grubu 2. bitirerek play-off turuna yükselecek. Öte yandan Ay-Yıldızlılar'ın Karadağ'ı yendiği senaryoda Norveç'in grubu 2. bitirmek için Hollanda deplasmanından farklı bir skorla galip ayrılması gerekiyor. Türkiye ve Norveç'in son maçlarını kaybetmesi durumunda ise play-off biletini alan yine A Milli Takım olacak.

PLAY-OFF FORMATI

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 yenip 18 puana ulaşan Türkiye, Norveç'in Letonya'yla 0-0 berabere kalması...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 yenip 18 puana ulaşan Türkiye, Norveç'in Letonya'yla 0-0 berabere kalması...

 A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte Dünya Kupası'na giden yolda tüm olasılıklar

A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte Dünya Kupası'na giden yolda tüm olasılıklar

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title