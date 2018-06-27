Dünya Kupası Laneti Almanya'yı da Vurdu

Dünya Kupasına veda eden Almanya 'gruptan çıkamayan son şampiyonlar' kervanına katıldı… F grubuna 1-0'lık şok Meksika yenilgisi ile başlayan Panzerler, ikinci maçta İsveç'i son dakika golüyle 2-1 mağlup ederek gruptan çıkma umudunu son maça taşımıştı.

Oyunuyla hayal kırıklığı yaratan son şampiyon akıllara 'Acaba yine son şampiyon takım gruptan çıkamayacak mı?' sorularını getirmişti. Güney Kore karşısına bu korkuyla çıkan Almanlar'ın korktuğu şey başına geldi. Rakibine 2-0 mağlup olan Löw'ün takımı bu kötü sonla lanete ortak oldu.

LOW, "BİZ BUNU YAŞAMAYACAĞIZ" DEMİŞTİ

Turnuva öncesi konuyla ilgili olarak kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtlayan Joachim Löw, "Neden elendiklerini bilmiyorum ama biz bunu yaşamayacağız. Gruptan çıkacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Almanya, Güney Kore'ye 2-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından F Grubu'nu sonuncu tamamlayarak ülkesine döndü.

2002'de, 1998'in şampiyonu Fransa, grubunu son sırada bitirmişti. 2010'da ise 2006'nın şampiyonu İtalya yine grubunda sonuncu olmuştu. 2014'te ise İspanya grubunu 3. sırada noktalamış ve gruptan çıkamamıştı. 1978'te bir numaralı kupaya uzanan Arjantin, 1982'de kupaya gruplarda veda etmişti.