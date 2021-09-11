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Dünya Kupası KBÜ'de sahibini arıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Dünya Kupası KBÜ'de sahibini arıyor

Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (TÖMER) bu yıl üçüncüsünü düzenlediği KBÜ Dünya Kupası Turnuvası başladı.

Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ( Tömer ) bu yıl üçüncüsünü düzenlediği KBÜ Dünya Kupası Turnuvası başladı.

TÖMER'in uluslararası öğrencileri sporun ışığında, sevgi ve kardeşlik duygusuyla kaynaştırmak amacıyla düzenlediği KBÜ Dünya Kupası Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyumu'nda 21 ülke takımının katılımıyla başladı. Üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrencilerden oluşan takımlar turnuvanın başlamasıyla sahada kıyasıya mücadele etti. Sahadaki mücadelenin yanı sıra tribünde ülkelerini destekleyen öğrencilerde renkli görüntülere sahne oldu.

Dünya Kupası heyecanı Fil Dişi Sahilleri ve Kamerun arasında oynanan ilk maçla başladı. İki takım sahadan birer puanla ayrılırken günün ikinci maçında Mısır'la Ürdün karşı karşıya geldi. Ürdün üç puanı üç golle aldı. İlk günün diğer maçlarında Suriye Sudan'ı 2-1, Gine Türkmenistan'ı 4-2 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. 1 Ekim tarihinde Dünya Kupası'nı kazanan ülke belli olacak. - KARABÜK

Dünya Kupası KBÜ'de sahibini arıyor

Dünya Kupası KBÜ'de sahibini arıyor

Dünya Kupası KBÜ'de sahibini arıyor

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