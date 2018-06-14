Dünya Kupası Heyecanı Rusya-Suudi Arabistan Maçıyla Başladı! Canlı Anlatım

Futbol severlerin tam 4 yıl beklediği Dünya Kupası geldi çattı. Rusya'da düzenlenecek olan zorlu turnuva Rusya-Suudi Arabistan maçıyla başladı. Arjantin Futbol Federasyonundan Nestor Pitana'nın yönettiği karşılaşma 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM:

1' 2018 Dünya Kupası Arjantinli hakem Nestor Pitana'nın düdüğüyle başladı.

İLK 11'LER

RUSYA: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov, Gazinskiy, Zobnin, Samedov, Golovin, Dzagoev, Smolov

SUUDİ ARABİSTAN: Al-Maiouf, Alburayk, Os.Hawsawi, Om.Hawsawi, Al-Shahrani, Otayf, Al-Dawsari, Al-Faraj, Al-Jassam, Al-Shehri, Al-Sahlawi

RUSYA İLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDAKİ MAÇLARDAN NOTLAR: