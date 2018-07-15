Dünya Kupası Finaline Ankaragücü Bayrağı Damga Vurdu
Rusya'da düzenlenen Dünya Kupasının finalinde, TRT ekranlarına gelen Ankaragücü bayrağı sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
2018 FIFA Dünya Kupasında şampiyonu belirleyecek maçta Hırvatistan ile Fransa karşı karşıya geldi.
Mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ederken Perisic'in eline çarpan topta hakem, Video Yardımcı Hakem uygulamasına başvurdu ve bir süre sonra penaltı kararı verdi. Fransızlar, Griezmann'ın attığı golle öne geçti.
İTİRAZLARDA ANKARAGÜCÜ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Fransız futbolcular, penaltı kararından önce hakeme itiraz ederken ekrana gelen görüntü dikkat çekti. Giroud, hakeme el işareti yaparken arka planda yer alan Ankaragücü bayrakları sosyal medyanın da konusu oldu.
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