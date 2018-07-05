Dünya Kupası Finali İçin Cüneyt Çakır'ın İsmi Geçiyor

Dünya Kupasında bizleri başarıyla temsil eden Cüneyt Çakır'ın adı çeyrek final hakemleri arasında yer almadı. Rusya'da "Fas-İran" ve "Nijerya-Arjantin" maçlarını yöneten, "Nijerya-Arjantin" maçındaki VAR kullanımı büyük takdir toplayan Çakır'ın adı ciddi şekilde final için geçmeye başladı.

FIFA, Dünya Kupasında çeyrek final maçlarını yönetecek ve turnuvanın kalanında görev almayacak hakemleri açıkladı. Salvadorlu Aguilar, Fransız Turpin, Özbek Irmatov, Polonyalı Marciniak ve Alman Brych ülkesine döndü.

CÜNEYT ÇAKIR, 2 GRUP MAÇINI YÖNETTİ

Rusya'daki temsilcimiz Cüneyt Çakır, 2 grup maçında düdük çaldı. "Fas-İran" ve "Nijerya-Arjantin" maçlarını başarıyla yönetti. Hatta "Nijerya-Arjantin" maçındaki VAR kullanımı Dünya basınında geniş yer buldu. Kendinden emin ve soğukkanlı kalarak otoritesini koruduğu şeklinde yorumlar yapılarak geçer not aldı.