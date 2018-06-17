Dünya Kupası E Grubu Maçında Brezilya, İsviçre ile Karşılaşıyor! Maçta 1 Gol Var
2018 Dünya Kupasında Brezilya ilk maçında İsviçre ile karşılaşıyor. Saat 21.00'da başlayan karşılaşma Brezilya'nın 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor.
2018 Dünya Kupasında E Grubu karşılaşmasında turnuvanın favorilerinden Brezilya ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Rostov kentinde Rostov Arena'da oynanan karşılaşmada iki ekibin de hedefi turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmak.
Saat 21.00'da başlayan karşılaşma Brezilya'nın 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor.
CANLI ANLATIM:
19' GOL! Brezilya, Barcelonalı Coutinho ile 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışından çok sert bir şut çeken yıldız futbolcu harika bir golle takımını İsviçre karşısında 1-0 öne geçirdi.
11' KAÇTI! Brezilya gole çok yaklaştı. Coutinho'nun ceza sahası içinde sol çizgideki pasında Neymar bekletmeden pasını kale önündeki Paulinho'ya bıraktı ama Paulinho, istediği vuruşu yapamayınca net bir gol fırsatı kaçtı.
1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı.
İLK 11'LER
BREZİLYA: Danilo, Silva, Miranda, Marcelo, Paulinho, Casemiro, Coutinho; Willian, Gabriel Jesus, Neymar
İSVİÇRE: Sommer, Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez, Behrami, Xhaka, Shaqiri, Dzemaili, Zuber, Seferovic
BREZİLYA-İSVİÇRE MAÇLARINDAN NOTLAR:
- İki takım en son 1950 Dünya Kupası'nda karşı karşıya geldi. Bu maç 2-2 sonuçlanmıştı.
- Brezilya, Dünya Kupası'nı en fazla kazanan takım; 20 kez düzenlenen turnuvada Sambacılar beş kez şampiyon oldu (%25). Üst üste iki kez şampiyon olan son takım da Brezilya (1958 ? 1962).
- 1930'dan bu yana düzenlenen bütün Dünya Kupaları'na katılan tek takım Brezilya; 21. kez Dünya Kupası'na katılıyorlar.
- Brezilya Dünya Kupası gruplarında oynadığı son 12 maçta yenilmedi (12G 2B): en son 1998 Dünya Kupası grubunda yenilmişlerdi (v Norveç). En son 1982 Dünya Kupası'nda grubunu lider tamamlayamayan Brezilya en son 1966'da gruptan çıkamadı.
- Brezilya, Dünya Kupası'nda oynadığı son 18 açılış maçının 16'sını kazandı (2B): en son 1934'te Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarından mağlubiyet ile ayrıldılar (1-3 v İspanya).