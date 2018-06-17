Dünya Kupası E Grubu Maçında Brezilya, İsviçre ile Karşılaşıyor! Maçta 1 Gol Var

2018 Dünya Kupasında E Grubu karşılaşmasında turnuvanın favorilerinden Brezilya ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Rostov kentinde Rostov Arena'da oynanan karşılaşmada iki ekibin de hedefi turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmak.

Saat 21.00'da başlayan karşılaşma Brezilya'nın 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM:

19' GOL! Brezilya, Barcelonalı Coutinho ile 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışından çok sert bir şut çeken yıldız futbolcu harika bir golle takımını İsviçre karşısında 1-0 öne geçirdi.

11' KAÇTI! Brezilya gole çok yaklaştı. Coutinho'nun ceza sahası içinde sol çizgideki pasında Neymar bekletmeden pasını kale önündeki Paulinho'ya bıraktı ama Paulinho, istediği vuruşu yapamayınca net bir gol fırsatı kaçtı.

1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı.

İLK 11'LER

BREZİLYA: Danilo, Silva, Miranda, Marcelo, Paulinho, Casemiro, Coutinho; Willian, Gabriel Jesus, Neymar

İSVİÇRE: Sommer, Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez, Behrami, Xhaka, Shaqiri, Dzemaili, Zuber, Seferovic

BREZİLYA-İSVİÇRE MAÇLARINDAN NOTLAR:

