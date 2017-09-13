Dünya Kupası Biletleri Yarın Satışa Çıkıyor

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nın maç biletleri, yarın satışa sunulacak.

Dünya Kupası Biletleri Yarın Satışa Çıkıyor

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nın maç biletleri, yarın satışa sunulacak.

Kaynak: Dunya.com