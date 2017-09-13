Dünya Kupası Biletleri Yarın Satışa Çıkıyor

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nın maç biletleri, yarın satışa sunulacak.
Son dakika! Erdoğan'dan belediye başkanlarına 2019 uyarısı
Heykelinin yapılmasına tepki gösterdi: Duyunca üzüldüm, istemiyorum
FETÖ'den tutuklanan kaymakamın foyası ortaya çıktı!
Akılalmaz ölüm! Polisin durdurduğu otomobilde yanarak can verdiler
Konuğunun tavrı, sunucuyu çılgına çevirdi
İş vaadiyle kandırdığı temizlikçi kadına, 246'da tecavüz etti
Demet'in ahını alan isim, Brezilya'da hırsızlıktan gözaltında
Volkan'ın eşinin son halini gören "helal olsun" diyor
İhya ettiği son isme, kanalında program yaptırıyor
PKK, ABD'den aldığı silahları Türkiye'ye çevirdi
Eve girip salonun ortasında kendisini tatmin eden sapık durmuyor
Eda'dan çalıntı fotoğraf skandalı: Kendi göğsüymüş gibi büyüttü
İki kadının boğazını keserek öldüren katile nefes kesen operasyon!
ABD'de şüpheli paket alarmı! Beyaz Saray kapatıldı
Komşusunun evindeki yangını gören kadın, kalp krizi geçirerek öldü!