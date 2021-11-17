Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ'ı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off'larda mücadele hakkı elde... - Haberler Spor
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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ'ı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off'larda mücadele hakkı elde...

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ'ı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off'larda mücadele hakkı elde...

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ'ı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off'larda mücadele hakkı elde etti.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ'ı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off'larda mücadele hakkı elde etti.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off'unda seri başı olamadı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off'unda seri başı olamadı.

 A Milli Takım'a hayat vermeye devam ediyor! Kerem Aktürkoğlu bir kez daha Türkiye'yi sevince boğdu

A Milli Takım'a hayat vermeye devam ediyor! Kerem Aktürkoğlu bir kez daha Türkiye'yi sevince boğdu

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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