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Dünya Kupası Asya Elemeleri'ne koronavirüs ertelemesi

FIFA, 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri maçlarının koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek yıla ertelendiğini bildirdi.

Dünya Kupası Asya Elemeleri'ne koronavirüs ertelemesi
12.08.2020 10:09 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:44

FIFA, 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri maçlarının koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek yıla ertelendiğini bildirdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, daha önce Kovid-19 nedeniyle ekim ve kasım aylarına ertelenen eleme karşılaşmalarının, Asya Futbol Konfederasyonu ile ortaklaşa verilen karar doğrultusunda 2021 yılına alındığı bildirildi. Maçların oynanacağı tarihlerin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

Açıklamada, 2023 Asya Kupası Elemeleri müsabakalarının da gelecek yıl oynanacağı duyuruldu.

 


Kaynak: DHA

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