Dünya Kupası Alman İşverenlere 2,6 Milyar Euro'ya Mal Oluyor

Rusya'da yapılacak olan 2018 FIFA Dünya Kupası'nın, Alman işverenlere 2 milyar 600 milyon Euro'ya mal olacağı belirlendi.

Hohenheim Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada 14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Dünya Kupası'nın çalışanlar arasındaki futbol muhabbeti sebebiyle işverenlere büyük kayıplara neden olacağı belirlendi. Hohenheim Üniversitesi Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Prof. Dr. Med.Markus Voeth, yaptıkları araştırmayla ilgili olarak 2014 yılındaki rakamları esas aldıklarını ve Dünya Kupası ile ilgili olarak taraftarlar arasında yaptıkları anketin baz alındığını açıkladı. Voeth, taraftarların iş yerlerinde arkadaşlarıyla ortalama 16 dakika Dünya Kupası'nda oynanan maçları yorumladıklarını ve bu saatin işverene üretimin aksadığı için kupa süresi içerisinde 2.6 milyar Euro'ya mal olduğunu söyledi.

Araştırmaya katılanların beşte birinin günlük futbol maçlarına bir saatten fazla bir zaman ayıracağını ve 2014 yılındaki şampiyonada çalışanların iş yerinde 12 dakikalarını futbol muhabbetine ayırdıklarını belirten Prof. Dr. Med.Markus Voeth, bu yılki şampiyonada işverenlerin daha toleranslı olacaklarını da belirlediklerini söyledi. Prof. Voeth, "Alman işverenlerin yüzde 66'sı maç sonuçlarının iş yerinden öğrenilmesine sıcak bakıyor. Bu rakam 2014 yılında yüzde 61 idi. Yüzde 57'si iş yerinde radyodan maçların takip edilmesine rıza gösterirken, 2014 yılında bu rakam yüzde 38 olarak belirlenmişti. Yine işverenlerin yüzde 38'inin iş yerinde maçlar oynanırken televizyondan takip edilmesine müsaade edeceğini yaptığımız araştırma ile belirledik" açıklamasında bulundu. - FRANKFURT