Dünya Kupası Açılış Maçında Rusya, Suudi Arabistan'ı 5-0 Yendi

2018 FIFA Dünya Kupasının açılış maçında; ev sahibi Rusya, A Grubu'ndaki mücadelede Suudi Arabistan 'ı 5-0 yendi. Grubu'nun diğer maçında ise Mısır ile Uruguay, 15 Haziran Cuma günü Ekaterinburg'daki Ekaterinburg Arena'da karşılaşacak.

DÜNYA KUPASI AÇILIŞI GAZINSKY'DEN

12. dakikada Rusya, Yuri Gazinsky'in golüyle maçta 1-0 öne geçti: Sol kanattan Yuri Zhirkov'un kullandığı köşe vuruşu sonrasında ceza alanı dışına uzaklaştırılan top tekrar Rusya atağına dönüştü. Zhirkov'un pasıyla topla buluşan Aleksandr Golovin, sol kanattan ceza alanı içine ortasını yaptı. Gazinsky, altıpasın önünde kafa vuruşunu yaparak kaleci Abdullah Al-Maiouf'un sağından topu ağlarla buluşturdu.

24. dakikada Rusya'da zorunlu oyuncu değişikliği gerçekleşti. Alan Dzagoev, adalesinden yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi ve yerini Denis Cheryshev'e bıraktı.

SOYUNMA ODASINA RUSYA 2-0 ÖNDE GİTTİ

43. dakikada Rusya, Denis Cheryshev'in golüyle farkı 2'ye çıkardı: Roman Zobnin'nin ceza yayı içinden verdiği pasla ceza alanında topla buluşan Denis Cheryshev, iki rakibinden şık bir çalımla sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla sert bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu!

Mücadelenin ilk 45 dakikası bu sonuçla tamamlandı.

71. dakikada Rusya, Artem Dzyuba'nın golüyle skoru 3-0 yaptı: Sağ kanattan gelişen atakta Roman Zobnin'nin pasıyla topla buluşan Aleksandr Golovin, ceza alanı içine girdiği anda ortasını yaptı. Dzyuba, oyuna girer girmez ilk topla buluşmasında altıpas çizgisi üzerinden kafa vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu: 3-0.

CHERYSHEV'DEN MUHTEŞEM BİR GOL

90+1. dakikada Rusya, Denis Cheryshev'in golüyle skoru 4-0 yaptı: Sergei Ignashevich'in yarı alandan gönderdiği uzun topta Artem Dzyuba kafayla topu Denis Cheryshev'e indirdi. Cheryshev, ceza alanından içinden sol ayağının dışıyla harika bir şut çıkararak topu kaleci Abdullah Al-Maiouf'un uzanamayacağı köşeden filelere yolladı: 4-0!

90+4'te ise Golovin frikikten attığı golle maçın sonucunu ilan etti: 5-0!