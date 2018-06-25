Dünya Kupası A Grubunda Uruguay ile Rusya Karşılaşacak! 11'ler Belli Oldu
2018 Dünya Kupası A Grubunda Rusya ile Uruguay liderlik için kozlarını paylaşacak. Saat 17'de başlayacak karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.
2018 Dünya Kupası A Grubunda ev sahibi Rusya, Uruguay ile karşılaşacak. Her iki takımda grup liderliği için sahaya çıkıyor.
Saat 17'de başlayacak karşılaşmada kadrolar belli oldu.
İLK 11'LER
URUGUAY: Muslera, Godin, Coares, Caceres, Bentancur, Nandez, Torreira, Vecino, Laxalt, Suarez, Cavani
RUSYA: Akinfeev, Kutepov, Ignashevich, Kudriashov, Smolnikov, Cheryshev, Gazinskii, Zobnin, Miranchuk, Samedov, Dzyuba
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