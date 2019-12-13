Dünya Kültür Mirası Hattuşa "lavanta" kokacak

13.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:12

Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin kültürel mirasına ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti'nin etrafında lavanta bahçeleri oluşturuluyor.

Boğazkale Kaymakamlığınca, UNESCO Dünya Kültür Mirası ve Dünya Belleği listelerindeki tek antik şehir unvanıyla Türkiye'nin göz bebeği turizm mekanları arasında yer alan Hattuşa'daki boş arazilerin kıraç görünümden kurtarılarak lavanta başta olmak üzere çiçeklenme dönemi uzun süren süs bitkileriyle güzelleştirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Kültür mirası listesinde bulunan tarihi değerlerin etrafına süs bitkileri ile daha güzel bir görünüm kazandırılarak yerli ve yabancı ziyaretçilerin dikkatinin artırılması hedeflenen çalışma kapsamında, Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı çevresindeki 130 dönümlük alana lavanta dikiliyor.

Kaymakam Yunus Ataman'ın girişimleriyle Orman Genel Müdürlüğünden bedelsiz temin edilen 30 bin lavanta fidanı, imece usulüyle toprakla buluşturuldu.

Ataman'ın yanı sıra ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, öğretmenler, imamlar, köy ve mahalle muhtarları, öğrenciler ve halk, Hattuşa'nın daha fazla turist çekmesi ve daha güzel bir görünüme kavuşması amacıyla hep birlikte lavanta dikti.

"4-5 ay içinde tüm alanı lavanta bahçesi haline getireceğiz"

Ataman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Lavanta Kokan Hattuşa Projesi" kapsamında içinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Yazılı Açık Hava Tapınağı'nın da yer aldığı alanı lavanta bahçesi haline getireceklerini söyledi.

Belirlenen alanda ilkbaharda ilk fidanları toprakla buluşturduklarını, bugün de 30 bin fidan diktiklerini anlatan Ataman, "Önümüzdeki 4-5 ay içinde tüm alanı lavanta bahçesi haline getireceğiz. Proje tamamlandığında bu tarihi ve turistik mekanı hem daha güzel bir çehreye kavuşturmuş hem de kamu ile çiftçilerimize ait arazilerimizden daha yüksek ekonomik gelir elde etmiş olacağız. İlçe turizmine ve çiftçilerimize hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

Lavanta dikimi yapanlar da projenin ilçe için önem taşıdığını, sadece fotoğraf çekmek için yüzlerce kişinin Hattuşa'ya geleceğine inandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA