Dünya Kudüs Haftası etkinliğinde Kudüs halkı için yaklaşık 9 bin dolar bağış yapıldı

"Dünya Kudüs Haftası" dolayısıyla çevrim içi düzenlenen etkinlikte Kudüs halkına ve Mescid-i Aksa'daki murabıtlara (gönüllü bekçiler) yönelik hayır projeleri için 9 bin dolara yakın bağış toplandı.

"Dünya Kudüs Haftası" dolayısıyla çevrim içi düzenlenen etkinlikte Kudüs halkına ve Mescid-i Aksa'daki murabıtlara (gönüllü bekçiler) yönelik hayır projeleri için 9 bin dolara yakın bağış toplandı.

Dünya Kudüs Haftası Yüksek Komisyonu tarafından düzenlenen ve farklı ülkelerden kuruluşların katıldığı etkinlikler sona erdi.

Dünya Kudüs Haftası Hazırlık Komitesi ve Filistin Alimler Heyeti Başkanı Nevvaf Tekruri, etkinlikte yaptığı konuşmada, Müslüman alimleri ve dini kurumları, Kudüs halkına elinden geldiğince mali destek vermeye çağırdı.

Etkinlikte, Filistin Alimler Heyeti Kudüs halkına destek için 5 bin, Tekruri ise şahsi olarak 1000 dolar bağışta bulundu. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği de şahsi olarak Kudüs'teki projeler için 10 bin Katar riyali (yaklaşık 2 bin 800) dolar bağış yaptı.

Filistin Vakfı Müdürü Muhammed Azzam etkinlikte, Kudüs, Gazze, Batı Şeria ile Filistinlilere dönük projelerle ilgili bilgi verdi.

Dünya Kudüs Haftası (8-14 Mart), Mescid-i Aksa'daki murabıtları desteklemek için düzenleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu