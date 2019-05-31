Dünya Kudüs Günü etkinlikleri - ELAZIĞ/MARDİN/BİNGÖL/

Mardin, Bingöl ve Elazığ'da "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarınca basın açıklaması yapıldı.

Bingöl'de Mustazaflar Cemiyeti Şubesince Saat Kulesi önünde düzenlenen basın açıklamasına katılanlar ellerinde, "Kudüs İslam davasının göz bebeğidir" ve "Kudüs bizim onurumuzdur" yazılı pankartlar taşıdı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Şefik Börü, Müslümanlar için kutsal olan Kudüs'ün İsrail işgali altında olduğunu belirtti.

Kudüs'ün işgalinin İslam ümmetinin yaşadığı en büyük acı olduğunu dile getiren Börü, "Kudüs ne sadece Filistin toprağı ne de Arapların vatanı. Kudüs bütün Müslümanların, İslam milletlerinin mukaddes beldesi. Bu gerçek dolayısıyla mukaddes toprakları savunmak ve işgali sonlandırmak da hepimizin öncelikli vazifesi. Kudüs Müslümanlar için Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'den sonra yeryüzündeki en mukaddes mabet." şeklinde konuştu.

Börü, bugün Kudüs'ün her zamankinden daha çok gündemde tutulması ve hürriyeti için mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Mardin

Mardin'de Şakir Nuhoğlu Camisi önünde bir araya gelen Dünya Kudüs Günü İnisiyatifi üyeleri ellerinde taşıdıkları Kürtçe ve Türkçe dövizlerle slogan atarak ABD ve İsrail'e tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Halil İbrahim Kırmızıoğlu, Kudüs'ün kurtuluşu için mücadele azimlerini ilan etmek üzere toplandıklarını söyledi.

"Şüphesiz ki Dünya Kudüs Günü, İslam'ın günüdür. Kudüs Günü, İslam ümmetinin damarlarına direniş kanının pompalandığı ve Kudüs'ün direnişle kurtulabileceğinin ilan edildiği gündür. Kudüs hepimizin önünde bir imtihandır." diyen Kırmızıoğlu, Dünya Kudüs Günü'nün sadece bir anma günü olmadığını vurguladı.

Kırmızıoğlu, bugünün Kudüs'teki direnişe destek olma, Filistin davası ve Gazze'ye sahip çıkma günü olduğunu aktardı.

Mardin İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Timurağaoğlu da yaptığı yazılı açıklamada, Filistinlilerin İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalıştığını bildirdi.

Yapılan bütün anlaşmalara ve uluslararası alanda alınan bütün kararlara rağmen Filistin'e, Gazze'ye uygulanan abluka ve ambargonun her geçen gün ağırlaştığını ifade eden Timurağaoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Filistin, mücadelesi sürecinde her geçen gün İsrail saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Bölgede havadan ve karadan uygulanan ambargo artık denizden de dikenli tellerle uygulanıyor. Filistin, İsrail'in uyguladığı zalim baskı ve ablukayla adeta açık bir cezaevi durumuna getirildi. Tüm dünya İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda. Tüm dünyadaki Müslümanlar tepkisini açıkça göstermelidir."

Elazığ

Yeni İhya Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (Yeni İhya-Der) tarafından Elazığ Öğretmenevi önünde düzenlenen basın açıklamasına katılan dernek üyeleri ellerinde taşıdıkları dövizlerle slogan atarak İsrail'e tepki gösterdi.

Dernek Başkanı Zülfü Öztürk, yaptığı açıklamada, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa ve Filistin topraklarının İsrail işgali altında olduğunu belirtti.

Kudüs'ün bütün Müslümanların, İslam milletlerinin mukaddes beldesi olduğuna işaret eden Öztürk, mukaddes toprakları savunmanın ve işgali sonlandırmanın da herkesin öncelikli vazifesi olduğunu kaydetti.

Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu.

Dünya Kudüs Günü

Erzincan'da bir araya gelen STK mensupları, İsrail'in Kudüs'teki uygulamalarına tepki gösterdi

Erzincan'da bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) mensupları, İsrail'in Kudüs'teki uygulamalarına tepki gösterdi.

Kentte cuma namazı sonrası Cami Kebir Camisi önünde, 28 ayrı STK'den oluşan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (STKP) adına basın açıklaması yapan Alaattin Önel, ramazanın son cumasının Dünya Kudüs Günü olduğunu söyledi.

Dünya Müslümanlarının gafletten uyanması ve oynanan tüm oyunların deşifre edilmesi gerektiğini anlatan Önel, şöyle devam etti:

"Kudüs günü, mustazafların müstekbirlere karşı, işgal altındaki İslam beldelerinin işgalci emperyalistlere karşı, izzet ve şerefin zillet ve esarete karşı olan direnişine ışık tutması ve yol göstermesi amacıyla ilan edilmiştir. Katil İsrail'in uluslararası sularda Gazze Özgürlük Filosu'na düzenlediği saldırının üzerinden de 9 yıl geçti. Kardeşimizin şehit edildiği, onlarcasının yaralandığı, alıkonulduğu, işkence gördüğü ve mağdur edildiği Mavi Marmara saldırısının 9. yıl dönümündeyiz."

Önel, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin bugün Amerika, İngiltere ve İsrail'in Ortadoğu'daki projesini uygulayan aktörler olduğunu söyleyerek "Bu aktörleri tanımamız lazım. Bütün Müslümanlar olarak uyanıp onlara uşaklık eden bu aktörleri dışlamamız lazım. Tüm şehitlerimizi ve Mavi Marmara şehitlerini bir kez daha rahmetle saygıyla anıyorum." dedi.

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Dünya Kudüs Günü

Muş'ta Selam, İlim, Eğitim, Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (SELAM-DER) tarafından Dünya Kudüs Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Belediye Meydanı'nda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ardından dernek adına konuşan İnan Sur, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa ve Filistin topraklarının 1948 yılından bu yana işgal altında olduğunu söyledi.

Kudüs'ün işgalinin İslam ümmetinin yaşadığı en büyük sorun olduğunu ifade eden Sur, şunları kaydetti:

"Siyonistlerin bu kirli tezgahı, ümmetin göstereceği birlik ile dağıtılmalıdır. Yemen, Suriye, Libya, Afganistan ve coğrafyamızın diğer beldelerini yakan zaten bu ateştir. Yıllardır büyük sıkıntılar çeken, saldırılara uğrayan Gazze'nin üzerindeki ablukanın kalkması için her türlü baskıyı oluşturun. Siyonist sermayenin ülkenizde ticaret yapmasına izin vermeyin. Filistin topraklarını işgal altında tutan siyonistlerin meşru olmayan rejimini tanımaktan vazgeçin."

Kaynak: AA