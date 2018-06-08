Gaziantep'te "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmünü protesto etti.

Özgür Kudüs Platformu öncülüğünde Ulu Cami önünde toplanan grup adına konuşan Ekrem Kaplan, ramazan ayının son cuma gününün, Dünya Kudüs Günü olarak kutlandığını belirtti.

Kudüs'te siyonistler tarafından işgaller yapıldığını hatırlatan Kaplan, Müslümanlara yapılan hiçbir katliamı unutmadıklarını ve unutmayacaklarını kaydetti.

Kaplan, Müslümanların birlik ve beraberliği arttıkça zulümlerin de sona ereceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın işgalden kurtulması, siyonistlerin esaretinin son bulmasını istiyorsak ilk hedefimiz vahdet olmalıdır. Kudüs bizim birleşmemizi beklemektedir. Biz kendi aramızda birlik kuramazsak bu zillet hali, yaşadığımız acılar katmerlenerek sürecektir. Ramazan Müslümanlara birçok sorumluluğunu hatırlatır. İçinde bulunduğumuz bu mübarek ayda artık daha derin düşünmeli, basiretle hareket etmeliyiz. Başta Kudüs ve Mescid-i Aksa olmak üzere tüm mukaddes beldelerimizle, işgal altındaki tüm coğrafyamız için direnmeliyiz. Mücadelemiz günden güne büyüyecek, zalimleri bozguna uğratacaktır."

Müslüman ülkelerin liderlerine de seslenen Kaplan, Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanımalarını ve İsrail ile tüm ilişkilerini sonlandırmaları çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından tekbir getiren grup, "Kudüs'e selam direnişe devam" sloganı atarak şehitler için dua etti.