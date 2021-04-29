Dünya, Kovid-19 aşılarına 2025'e kadar 157 milyar dolar harcayacak
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Dünya, Kovid-19 aşılarına 2025'e kadar 157 milyar dolar harcayacak

Dünya, Kovid-19 aşılarına 2025'e kadar 157 milyar dolar harcayacak
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Sağlık sektöründe veri hizmeti sağlayan ABD menşeli IQVIA Holdings'in yayımladığı rapora göre, 2025'e kadar dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları için 157 milyar dolar harcanacak.

Sağlık sektöründe veri hizmeti sağlayan ABD menşeli IQVIA Holdings'in yayımladığı rapora göre, 2025'e kadar dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları için 157 milyar dolar harcanacak.

Raporda, 2022'nin sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inin aşılanması ve aşı harcamalarının bu yıl itibarıyla 54 milyar doları bulması bekleniyor.

Dünya genelinde ilk Kovid-19 aşılarından sonra mevcut aşıların etki süreleri dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, 2 yılda bir ek aşı uygulamasının gerekebileceği belirtildi.

Artan rekabet ve üretim hacminin, aşı fiyatlarını düşürmesiyle 2025'te dünya genelinde aşı harcamalarının 11 milyar dolar seviyesine gerileyeceği kaydedildi.

Ay başında açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD'de ilk tam aşılar tamamlandıktan sonra 9 ila 12 ay arasında bir ek aşıya ihtiyaç duyulması halinde hazırlıklı olacaklarını duyurmuştu. ABD'li Kovid-19 aşı üreticisi Pfizer da 12 aylık süre içinde ek bir aşının yapılması gerekebileceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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