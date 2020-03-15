Dünya köşe buçak Covid-19 temizliği yapıyor, Çin'de temizlikte de teknolojik aletler devrede

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 145 bini geçti. Dünya ülkeleri vürüsün daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla başta dezenfekte işlemleri olmak üzere önlemleri artırdı.



O ülkelerden biri de Tayvan. "Salgını önleme konusunda küçük bir hata pahalıya mal olabilir" diyen Tayvan Sağlık Bakanlığı, dezenfekte işlemleri için ordu personelini devriye soktu. Euronews.com'da Görüntüle