DÜNYA, koronavirüse karşı el değmeden masanızda!
Gazeteniz DÜNYA, koronavirüs salgınına yönelik tedbir olarak artık poşet içinde dağıtılıyor.
20.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:52
Gazeteniz DÜNYA, koronavirüs salgınına yönelik tedbir olarak artık poşet içinde dağıtılıyor.
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Kaynak: Dunya.com