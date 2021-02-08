Dünya koronavirüs tablosu! 8 Şubat Pazartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 8 Şubat 2021 Pazartesi günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 8 Şubat Pazartesi koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

8 ŞUBAT PAZARTESİ DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

8 Şubat 2021 Pazartesi günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 106.752.707(106 milyon 752 bin yedi yüz yedi) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

8 ŞUBAT PAZARTESİ 2020 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 12 ülke aşağıdaki gibidir.

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8 ŞUBAT PAZARTESİ DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

6 Şubat günü dünya genelinde Covid-19 'dan 15.400 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +1.977.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 2.328.807 olmuştur.

8 ŞUBAT PAZARTESİ DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +75.613yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 78.596.420

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 25.827.480

Durumu kritik hasta sayısı : 103.722

DÜNYA GENELİNDE ŞUBAT AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

1 Şubat vaka sayısı : 460.906

2 Şubat vaka sayısı : 476.185

3 Şubat vaka sayısı : 480.652

4 Şubat vaka sayısı : 595.709

5 Şubat vaka sayısı : 349.263

6 Şubat vaka sayısı : 510.387