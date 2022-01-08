Dünya koronavirüs tablosu! 8 Ocak Cumartesi 2022 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 8 Ocak Cumartesi koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

8 OCAK CUMARTESİ DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

8 Ocak 2022 Cumartesi günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 304.005.253 (304 milyon 5 bin iki yüz elli üç) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

8 OCAK CUMARTESİ 2022 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 13 ülke aşağıdaki gibidir.

TÜM TABLOYA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

8 OCAK CUMARTESİ DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

15 Temmuz günü dünya genelinde Covid-19 'dan 8.425 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +2.256.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 5.499.416 olmuştur.

8 OCAK CUMARTESİ DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +339.847yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 258.423.163

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 40.082.674

Durumu kritik hasta sayısı : 93.419

COVİD-19 TÜM DÜNYADA GÜN GÜN VEFAT SAYILARI

30 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 5932

29 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 8346

28 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 8514

27 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 9590

26 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 8075

25 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 6597

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