Dünya koronavirüs tablosu! 6 Aralık Pazartesi 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 6 Aralık 2021 Pazartesi günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?
Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 6 Aralık Pazartesi koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...
6 Aralık 2021 Pazartesi günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 266.274.010 (266 milyon 274 bin on) kişiye yükselmiştir.
Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 13 ülke aşağıdaki gibidir.
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15 Temmuz günü dünya genelinde Covid-19 'dan 8.425 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +2.977 .
Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 5.273.877 olmuştur.
Bir önceki güne göre son 24 saatte +135.989yeni vaka tespit edilmiştir.
Dünya genelinde;
- Toplam iyileşen kişi sayısı : 239.888.417
- Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 21.111.716
- Durumu kritik hasta sayısı : 86.975
- 30 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 5932
- 29 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 8346
- 28 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 8514
- 27 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 9590
- 26 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 8075
- 25 Ekim tüm dünyada vefat sayısı : 6597
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