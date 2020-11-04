Dünya koronavirüs tablosu! 4 Kasım Çarşamba dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı, son durum nedir?
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Dünya koronavirüs tablosu! 4 Kasım Çarşamba dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı, son durum nedir?

04.11.2020 19:09 | Son Güncelleme: 04.11.2020 19:15
Dünya koronavirüs tablosu! 4 Kasım Çarşamba dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı, son durum nedir?

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 4 Kasım 2020 Çarşamba günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç? 4 Kasım dünyada koronavirüsten kaç kişi öldü? Toplam koronavirüsten ölen kişi!

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 4 Kasım koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

4 KASIM ÇARŞAMBA DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

4 Kasım Çarşamba günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı (hasta sayısı) 48.071.011 (48 milyon 71bin 11) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

Dünya koronavirüs tablosu! 4 Kasım Çarşamba dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı, son durum nedir?

TÜM TABLOYA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 1.223.585 olmuştur.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 223 bin 585, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 48.071.011'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 34 milyon 493 bin 195'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 20 milyondan fazla vaka bulunuyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 575 bin 126 vaka bulunuyor.

Ayrıntılı bilgiler için buraya tıklayınız.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Dünya genelinde vaka sayısı olarak beşinci sırada bulunan Fransa'da her 30 saniyede bir kişi koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma alınıyor. İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 1.502.763'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 38.289'a yükseldiği aktarıldı.

Dünya koronavirüs tablosu! 4 Kasım Çarşamba dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı, son durum nedir?

4 KASIM TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya koronavirüs tablosu! 4 Kasım Çarşamba dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı, son durum nedir?

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