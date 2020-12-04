Dünya koronavirüs tablosu! 4 Aralık Cuma dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
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Dünya koronavirüs tablosu! 4 Aralık Cuma dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

04.12.2020 18:27 | Son Güncelleme: 04.12.2020 18:32
Dünya koronavirüs tablosu! 4 Aralık Cuma dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 4 Aralık 2020 Cuma günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç? 4 Aralık dünyada koronavirüsten kaç kişi öldü?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 4 Aralık koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

4 ARALIK CUMA DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

4 Aralık 2020 Cuma günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı (hasta sayısı) 65.395.84 kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

4 ARALIK 2020 CUMA DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 10 ülke aşağıdaki gibidir. Dünya koronavirüs tablosu! 4 Aralık Cuma dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Dünya koronavirüs tablosu! 4 Aralık Cuma dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

TÜM TABLOYA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

4 Aralık günü dünya genelinde Covid-19 'dan +1.515.517 vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise ++4.371'dur.

4 ARALIK CUMA DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +210.088 yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 45.565.414

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 18.652.618

Durumu kritik hasta sayısı : 106.335

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