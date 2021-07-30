Dünya koronavirüs tablosu! 30 Temmuz Cuma dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
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Dünya koronavirüs tablosu! 30 Temmuz Cuma dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Dünya koronavirüs tablosu! 30 Temmuz Cuma dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
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Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki, bugün 30 Temmuz Cuma 2021 günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki, 30 Temmuz Cuma koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

30 TEMMUZ CUMA DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

30 Temmuz Cuma 2021 günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) … kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

30 TEMMUZ CUMA 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 12 ülke aşağıdaki gibidir.

TÜM TABLOYA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

Dünya koronavirüs tablosu! 30 Temmuz Cuma dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

30 TEMMUZ CUMA DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

30 Temmuz Cuma günü dünya genelinde Covid-19 'dan … vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise …

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı ... olmuştur.

30 TEMMUZ CUMA DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte … yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı: …

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı: …

Durumu kritik hasta sayısı: …

DÜNYA GENELİNDE HAZİRAN AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

1 Haziran vaka sayısı: 171.615.923

7 Haziran vaka Sayısı: 174.210.271

8 Haziran Salı vaka sayısı: 174.557.327

9 Haziran Çarşamba vaka sayısı: 174.968.499

10 Haziran Perşembe vaka sayısı: 175.355.575

11 Haziran Perşembe vaka sayısı: 175.843.253

27 Haziran Pazar vaka sayısı: 181.730.612

28 Haziran Pazar vaka sayısı: 182.032.143

29 Haziran Pazar vaka sayısı: 182.384.863

30 Haziran Pazar vaka sayısı: 182.767.902

TEMMUZ

1 Temmuz Perşembe vaka sayısı: 183.161.978

2 Temmuz Cuma vaka sayısı: 183.618.132

12 Temmuz Pazartesi vaka sayısı: 187.882.148

13 Temmuz Salı vaka sayısı: 188.341.548

14 Temmuz Çarşamba vaka sayısı: 188.967.177

16 Temmuz Çarşamba vaka sayısı: 190.117.064

20 Temmuz Salı vaka sayısı: 192.033.114

21 Temmuz Salı vaka sayısı: 192.490.038

22 Temmuz Salı vaka sayısı: 193.134.081

23 Temmuz Salı vaka sayısı: 193.660.695

25 Temmuz Salı vaka sayısı: 194.663.924

26 Temmuz Salı vaka sayısı: 195.069.083

27 Temmuz Salı vaka sayısı: 195.736.336

29 Temmuz Salı vaka sayısı: 197.035.002

30 Temmuz Cuma vaka sayısı: …

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