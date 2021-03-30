Dünya koronavirüs tablosu! 30 Mart Salı dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
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Dünya koronavirüs tablosu! 30 Mart Salı dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

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Dünya koronavirüs tablosu! 30 Mart Salı dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 30 Mart 2021 Salı günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?

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Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 30 Mart Salı koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

30 MART SALI DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

30 Mart 2021 Salı günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 127.762.641 kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

30 MART SALI 2020 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 10 ülke aşağıdaki gibidir

Dünya koronavirüs tablosu! 29 Mart Pazartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

-30 Mart 2021 Salı-

TÜM TABLOYA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

Dünya koronavirüs tablosu! 30 Mart Salı dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

30 MART SALI DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

30 Mart 2021 Salı günü dünya genelinde Covid-19 'dan 31.076 vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +4 .

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 2.795.872 olmuştur.

30 MART SALI DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +413 yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 102.946.821

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 22.019.948

Durumu kritik hasta sayısı: 93.615

Dünya koronavirüs tablosu! 30 Mart Salı dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

DÜNYA GENELİNDE ŞUBAT AYI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

1 Şubat vaka sayısı : 460.906

2 Şubat vaka sayısı : 476.185

3 Şubat vaka sayısı : 480.652

4 Şubat vaka sayısı : 595.709

5 Şubat vaka sayısı : 349.263

6 Şubat vaka sayısı : 510.387

7 Mart vaka sayısı: 117.215.435

10 Mart vaka sayısı: 118.379.548

28 Mart vaka sayısı: 127.643.229

Dilek Ulusan
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