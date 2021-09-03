Dünya koronavirüs tablosu! 3 Eylül Cuma 2021 tüm dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 3 Eylül 2021 Cuma günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 3 Eylül Cuma koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

3 EYLÜL CUMA DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

3 Eylül 2021 Cuma günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 220.172.305 (220 milyon 172 bin üç yüz beş) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

3 EYLÜL CUMA 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 13 ülke aşağıdaki gibidir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

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3 EYLÜL CUMA DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

15 Temmuz günü dünya genelinde Covid-19 'dan 8.425 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +5.077 .

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 4.560.904 olmuştur. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

3 EYLÜL CUMA DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +248.130yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 196.834.076

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 18.777.325

Durumu kritik hasta sayısı : 105.730

COVİD-19 TÜM DÜNYADA GÜN GÜN VEFAT SAYILARI